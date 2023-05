Bach – Cantata BWV 82 – Ich habe genug

Ich habe genug è una Cantata di Johann Sebastian Bach scritta nel 1727 in occasione della festa della purificazione di Maria. Consiste di cinque movimenti.

Aria – Ich habe genug

Recitativo – Ich habe genug

Aria – Schlummert ein, ihr matten Augen

Recitativo – Mein Gott! Wenn kömmt das Schöne: Nun!

Aria – Ich freue mich auf meinen Tod

Il pezzo fu scritto per basso solista, oboe, archi e basso continuo. Esiste una seconda versione (BWV 82a) in cui la parte dell’oboe é affidata al flauto traverso e la parte del basso trascritta per soprano.

Di seguito il testo in tedesco e la traduzione in italiano