Plaisir d’Amour – Da Maria Antonietta a Battiato

La gioia dell’amore non dura che un momento,

La pena d’amore dura tutta la vita.

Questa parole, in diverse lingue, sono state cantate dagli artisti più diversi. Da Joan Baez a Brigitte Bardot, da Franco Battiato a Nana Mouskouri, tanto per citarne alcuni.

In alcuni casi la melodia è stata presa in prestito per nuove canzoni.

L’aspetto stupefacente è che si tratta di una “canzone” o meglio di una romanza o lied del 1785 composta da Jean-Paul-Égide Martini su parole di Jean-Pierre Claris de Florian.

Si narra, persino, che questa fosse tra le canzoni preferite di Maria Antonietta.

Una celebre trascrizione di questa brano, che nasce per voce e pianoforte, è quella di Hector Berlioz. Su questa orchestrazione Franco Battiato ha prodotto la sua personalissima e bellissima versione inserita nel famoso album “Come un cammello in una grondaia” che oltre a questa propone la sua versione di altri tre lieder, rispettivamente di Beethoven, Brahms e Wagner.