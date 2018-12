Venerdì 14 dicembre alle 21.00 torna alla Kioene Arena di Padova il tradizionale concerto di Natale del Summertime Choir in favore di Medici con l’Africa Cuamm e Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb ONLUS. Sul palco 45 cantanti, 30 orchestrali diretti dal Maestro Fabrizio Castania, 8 ballerini, una band di 7 elementi. Insieme a loro grandi ospiti italiani e internazionali: Cassandra Sotos, Andrea D’Alessio e Joanne Luv Jones.

Nel celebre romanzo “Guida galattica per gli autostoppisti” lo scrittore Douglas Adams sostiene che la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto è “42”. Se vogliamo ora trovare la risposta alla domanda fondamentale sul tradizionale “concertone” di Natale che il Summertime Choir ha organizzato venerdì 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova la risposta sarà certamente “10”.

Sono infatti dieci anni che i Summertime si esibiscono all’ex Palasport di San Lazzaro per il concerto che è diventato ormai sinonimo di festa natalizia. Dieci anni che il coro collabora con due importanti onlus del territorio, Medici con l’Africa Cuamm e Nuova Famiglia Addis Beteseb ONLUS. E, se moltiplichiamo 10 per 10, arriviamo a malapena al numero di artisti, tra musicisti, cantanti e ballerini che la sera del concerto si esibiranno sul palco con il pensiero rivolto alle mamme e ai bambini malnutriti e bisognosi che vivono in Africa.

Per festeggiare il decennale del concerto, i Summertime hanno deciso di fare un vero e proprio “Ritorno al futuro”, un “the best of” con uno sguardo al passato per affrontare il futuro, innovando e rinnovandosi.

«Quest’anno vogliamo ripercorrere alcune tappe dei 28 anni di vita artistica del gruppo, riproponendo i brani più belli e più amati dal pubblico. – racconta Walter Ferrulli, Direttore Artistico del Summertime Choir- Riproporremo un repertorio fortemente emozionale con cui verranno ricordate alcune delle tappe principali di una storia artistica esaltante. Assieme ad alcuni grandi classici, come “For Every Mountain”, “Barcelona” e “Somebody to Love”, i Summertime eseguiranno anche altri grandi successi riarrangiati, non dimenticando, quindi, l’abitudine ad innovare. Ci saranno anche alcune novità che segneranno la direzione e le scelte future di un gruppo in continuo movimento, sempre in viaggio sul treno dell’energia».

In occasione del concertone, sul treno saliranno anche quest’anno grandi ospiti nazionali e internazionali: Cassandra Sotos, ospite alla Kioene Arena direttamente di ritorno dal tour mondiale con la star indiana Arjit Singh, dopo aver partecipato ad importanti tour con Tony Harnell, Ron Bumblefoot Thal (chitarrista dei Guns and Roses), Arjit Singh e molti altri. Il cantante, autore e beatboxer Andrea D’Alessio che, grazie alla sua innegabile destrezza vocale, ha collaborato come ospite ad album di Mario Biondi, Clementino, Reset, Ty1, Ensi, 99 Posse, ‘Nto e Arisa; Joanne Luv Jones, cantante virtuosa ed appassionata che già all’età di dodici anni era in grado di dirigere cori e arrangiare quartetti vocali. Una voce straordinaria che l’ha portata a partecipare a numerose pluripremiate produzioni e a condiviso il palco con numerosi acclamati colleghi cantanti tra cui Jesse Campbell e R- Anthony di The Voice USA. Gioca in casa Aba, finalista di Xfactor 2013, promotrice dell’evento e da sempre legata alla famiglia Summertime nonostante abbia proseguito, dopo i programmi televisivi, con la propria carriera solista internazionale.

Due sono i progetti importanti che verranno finanziati con il ricavato del concerto. Si consolida infatti la collaborazione con l’Associazione Medici con l’Africa Cuamm per il progetto “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni” che intende prendersi cura dei primi 1.000 giorni di vita del bambino, dal periodo che va dall’inizio della gravidanza fino ai suoi primi due anni di vita. In Africa 1 bambino ogni 3, con meno di 5 anni d’età, è malnutrito e così anche 1 donna incinta ogni 3. L’obiettivo del programma di Medici con l’Africa Cuamm è quello di integrare l’accesso al parto sicuro con interventi nutrizionali efficaci. L’intervento punta all’educazione alimentare sia durante la gravidanza che nel bambino appena nato, dando attenzione ad alcune malattie che pregiudicano lo sviluppo del feto, come l’ipertensione e garantendo interventi essenziali ed efficaci anche per la mamma.

Torna inoltre l’Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb ONLUS per “La casa di accoglienza di Asnakesh”, struttura fondata da Asnakesh, una maestra di Awassa in Etiopia, che resasi conto dell’abbandono scolastico causato dall’eccessiva distanza dei villaggi dalla scuola ha iniziato ad accogliere e a pagare gli studi a bambini e ragazzi senza possibilità economiche. I fondi raccolti con questo concerto permetteranno la ristrutturazione di alcune parti della casa ormai fatiscenti e la sua messa in sicurezza.