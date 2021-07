Il padre del musical americano e l’essenza del jazz, uno straordinario pianista e un compositore in grado di conciliare la musica colta europea con quella popolare d’Oltreoceano. George Gershwin è stato questo e molto altro. Al suo repertorio intriso di cinema e teatro rende omaggio l’Orchestra Toscana Classica, domenica 11 e lunedì 12 luglio nel cortile del Museo Nazionale del Bargello. Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 20.

Due serate per riascoltare “Embraceable You”, “But Not For Me”, “Summertime”, “Someone to Watch Over Me”, “I Loves You Porgy”, “I Got Rhythm” e altri brani che hanno segnato l’immaginario novecentesco.

Sul podio salirà Biagio Ilacqua, già direttore direttore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina e vincitore di svariati premi nazionali ed internazionali.

Al pianoforte troveremo lo straordinario talento Fernando Ramsés Peña Díaz, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali: pianista, compositore e arrangiatore, si è diplomato in pianoforte classico con il massimo dei voti all’Università di Colima in Messico ed è a un passo dalla laurea in pianoforte jazz al conservatorio Santa Cecilia di Roma. La sua carriera è costellata di premi e riconoscimenti. Vanta numerose esperienze internazionali e le sue musiche sono eseguite in Stati Uniti, Italia, Finlandia e Messico.

Le parti vocali saranno affidate a Elena Di Leo.

L’Orchestra Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra, formatisi sia in Italia che all’estero. Dal 1999 ha all’attivo oltre 500 concerti. Dal 2015 il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, riconoscendone i meriti, l’ha inserita tra le orchestre di Produzione Musicale Giovanili.

Si consiglia l’acquisto dei biglietti (20/15 euro) in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 339 1632869 – 334 6006361 – www.toscanaclassica.com – toscanaclassica@outlook.com.