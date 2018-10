Passaporto francese, ascendenti italo-agentini, la pianista Marina Di Giorno è tra le nuove, giovani, star della classica internazionale. Giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2018 la vedremo al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nel doppio appuntamento in programma al Museo di Orsanmichele, circondati da opere di Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, Verrocchio a Giambologna. La direzione è affidata a Mario Ruffini, oboe solista Davide Guerrieri.

Ad esaltare le doti di Marina Di Giorno saranno soprattutto pagine di Johann Sebastian Bach, il “Concerto in re minore per pianoforte e archi BWV 1052” e il “Concerto per oboe e pianoforte in re minore BWV1059”. Ad aprire le serate sarà il brano “Sifr” del giovane compositore toscano Riccardo Perugini, allievo di Andrea Portera alla Scuola di Musica di Fiesole.

Prime lezioni a tre anni, primo concorso vinto a quattro – il Kingdom of Music di Radio France – Marina Di Giorno ha mosso i primi passi al Conservatorio di Montpellier. A 11 anni ha debuttato come solista, a 14 è stata ammessa al Conservatorio di Parigi, dove ha studiato con Bruno Rigutto. Si è perfezionata all’Università di Musica di Ginevra nella classe di Pascal Devoyon per poi intraprendere una carriera internazionale costellata di importanti riconoscimenti.

Personaggio a tutto tondo, Marina Di Giorno spazia anche in altre discipline: ha scritto musiche per progetti cinematografici e teatrali, al fianco di attori e registi come Carole Bouquet, Leslie Caron, Arièle Dombasle, Guillaume Gallienne. Ha suonato con la cantante Juliette nell’Hommage à Colette portato in scena Robert Carsen, per non dire delle collaborazioni con la pittrice Eska Kayser.

Mario Ruffini ha ideato il World Bach-Fest insieme a Ramin Bahrami ed è l’anima del progetto Bach in Black con gli studenti di sei Conservatori italiani. Ha fondato, insieme al Cardinale Giuseppe Betori, l’Associazione Onlus “La Pasqua di Bach” ed è autore del volume “J.S. Bach. Lo specchio di Dio e il segreto dell’immagine riflessa”.

Le serate sono inserite nel festival “Concerti della Liuteria Toscana”, orchestra e solisti suoneranno strumenti realizzati da liutai toscani.

Biglietti 20/15 euro (riduzioni per studenti e over 65). Si ricorda che ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due). Biglietto a 5 euro per i titolari della “Carta Giò – Io studio a Firenze” del Comune di Firenze. Ingresso gratuito fino a 12 anni.

Prevendite nei punti www.boxofficetoscana.it/punti- vendita e online su www.ticketone.it. Prevendita anche presso il Museo di Orsanmichele nei giorni dei concerti, dalle ore 10,30 alle 21.

La 38esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca CR Firenze e Leggiero Foundation.