La 52ª Stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto, “Teatri del suono”, prosegue all’Auditorium Pollini di Padova con un concerto realizzato insieme al Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française con sede a Venezia: una collaborazione ormai fedele tra le due istituzioni musicali per la riscoperta di pagine rare. Giovedì 19 aprile, alle ore 20.45, Marcello Panni salirà sul podio della formazione patavina per dirigere un programma che gravita anche in questa occasione attorno al rapporto tra musica e drammaturgia.

Compositore e direttore d’orchestra, il Maestro Panni è ospite delle principali istituzioni musicali italiane e dei più importanti teatri lirici internazionali. Attualmente è direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Oltre alle più note opere di repertorio, ha diretto in prima esecuzione assoluta lavori, fra gli altri, di Morton Feldman, Silvano Bussotti, Philip Glass. È autore di numerosa musica vocale, sinfonica e da camera, e ha composto diverse opere liriche.

Proprio con una sua composizione si aprirà la serata al Pollini. Si tratta del Concerto per violino e Orchestra Dalla Terra del Rimorso, eseguito per la prima volta nel 2014 e ispirato alla musica popolare del Salento, che vedrà impegnata come solista la violinista bellunese Myriam Dal Don. Seguirà in prima esecuzione assoluta la Cantata per soprano, tenore e orchestra Marie Stuart et Rizzio di Charles Gounod, compositore del quale ricorre il bicentenario della nascita, affidata alle voci soliste di Gabrielle Philiponet ed Enguerrand De Hys. In chiusura di programma, infine, Marcello Panni dirigerà la Sinfonia in do maggiore di Georges Bizet.

Eseguito per la prima volta il 21 novembre 2014 a Lecce, con l’Orchestra sinfonica “Tito Schipa” e il violinista Francesco D’Orazio, il Concerto per violino e orchestra La Terra del Rimorso si ispira a melodie popolari del profondo Sud contadino e rimanda, nel titolo, a un celebre saggio dell’antropologo Ernesto De Martino. Il punto di partenza è la composizione di 16 Popsongs per l’Ensemble del Sud, un complesso di sette esecutori ispirato all’orchestrina dell’Histoire du Soldat. Successivamente Panni ha ampliato l’organico di tre di quei 16 brani in un vero e proprio Concerto per violino e orchestra, articolato nei tre classici movimenti. In occasione della prima esecuzione a Lecce, per accentuare il senso “pop” del pezzo, il concerto è stato suonato su un violino elettrico, il cui impiego non è tuttavia obbligatorio.

Mai ascoltata fino ad oggi, la Cantata di Gounod Marie Stuart et Rizzio verrà proposta in prima esecuzione assoluta a Padova grazie al lavoro del Palazzetto Bru Zane di Venezia, che ha realizzato la prima edizione moderna della partitura in occasione del bicentenario della nascita del compositore francese. Composta nel 1837 per il Prix de Rome, dove si classifica al secondo posto, rievoca l’episodio di Maria Stuarda e del suo segretario privato Davide Rizzio, assassinato nel 1566, sotto gli occhi della regina cattolica, da alcuni nobili protestanti. Il testo di Léon Halévy rimanda alla moda dello stile gotico, in voga in Francia durante il periodo della Restaurazione, ed esalta quindi in chiave romanzata le violente passioni dei due protagonisti. Scritta per soprano, tenore e orchestra, la scena lirica di Gounod sviluppa la vena poetica di Halévy in uno stile che, a livello vocale, risente molto delle influenze dell’opera italiana, diffusa a Parigi grazie al Théâtre-Italien, dove si esibivano cantanti come la Pasta, la Malibran, la Grisi, e dove nel 1835 si era tenuta la prima trionfale dei Puritani. Particolarmente efficace nei timbri e nelle armonie anche la parte strumentale.

Scritta nel 1855 all’età di 17 anni, la Sinfonia in do maggiore è una chiara dimostrazione della precoce padronanza di Bizet nel trattamento tematico e delle sue doti di melodista. L’opera, che avrebbe potuto preludere a una brillante carriera sinfonica, viene invece considerata dall’autore un semplice esercizio di composizione e cade presto nell’oblio senza mai essere eseguita. Sarà presentata per la prima volta al pubblico a Basilea nel 1935, sessant’anni dopo la morte di Bizet. Articolata nei classici quattro movimenti, è un piccolo gioiello di eleganza, una pagina fluente e ben disegnata, avvolta da una delicata aura romantica, che si distingue per il carattere accattivante delle linee melodiche che risentono chiaramente dell’influenza di Mozart e Mendelssohn.