Nuovo tour straniero per Alessandro Blanco e Giuseppe Sinacori, le chitarre gemelle impegnate in due concerti in Georgia il 28 e 29 settembre a Martvili. In arrivo il nuovo album dedicato a Vincenzo Bellini, da poco uscito ‘LudusPlay’

Il Duo Blanco Sinacori torna in Georgia!

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 il Duo Blanco Sinacori torna in Georgia per due concerti a Martvili in occasione della Quinta Edizione del Chamber Music International Festival. Un’occasione straordinaria per Alessandro Blanco e Giuseppe Sinacori, che dopo i recenti tour in Cina, Kazakist an, Kirghizistan e Gabon, incarnano ancora una volta l’italianità in musica e la esportano con una formula avvincente, quella delle chitarre gemelle impegnate nella reinvenzione dei classici di Puccini e Bellini e dell’opera italiana.

Dopo il successo della performance che il duo tenne alla prima edizione del Chamber Music International Festival ospitato nel palazzo di Salkhino in Martvili, Blanco e Sinacori tornano dal pubblico georgiano che li ama in modo particolare, nel Palazzo che nel XIX secolo era la residenza autunnale dei principi Dadiani, un luogo di incontro per artisti ed intellettuali. Oggi, due secoli dopo, oltre a essere un’affascinante meta turistica, Salkhino è un apprezzato centro culturale che ospita la quinta edizione del Festival Internazionale di musica da camera al quale parteciperanno musicisti provenienti da vari Paesi.