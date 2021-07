La “Combo suite” di Duke Ellington & Billy Strayhorn in prima esecuzione italiana giovedì 15 luglio con l’ottetto della Jazz Company a Garbagnate Milanese

Dopo la clinic del grande sassofonista statunitense Rick Margitza e il live della cantante Caterina Comeglio e dell’ensemble della Garbagnate Music Academy dedicato a cinquant’anni di canzoni italiane in jazz, è alle battute finalila rassegna “Garbagnate in Jazz”, organizzata dall’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Garbagnate Milanese, dalla Garbagnate Music Academy e dall’associazione culturale Jazz Company.

Come sempre, la manifestazione è a cura del sassofonista Gabriele Comeglio, il direttore della Big Band Jazz Company e della Garbagnate Music Academy: giovedì 15 luglio, nel cortile della Biblioteca Civica, è in programma il concerto dell’ottetto della Jazz Company, solisti ospiti Emilio Soana (tromba), Gabriele Comeglio (sassofoni) e Andrea Andreoli (trombone). In scaletta, in prima esecuzione italiana, il progetto “Duke Ellington & Billy Strayhorn – The Combo suite” (doppio set alle ore 20.30 e 21.45; ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it o telefonando allo 0278618711; 3495688064).