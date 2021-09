Sarà Sascha Goetzel, per la prima volta in Italia su un podio operistico, a dirigere Don Giovanni al Teatro Petruzzelli di Bari, dal 10 al 16 settembre 2021. Lo spettacolo vanta la regia di Giorgio Ferrara e le scene dei pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo (premi Oscar nel 2005 per The aviator di Martin Scorsese, nel 2008 per Sweeney Todd di Tim Burton e nel 2012 per Hugo Cabret di Martin Scorsese).

“La musica di Mozart rappresenta un approccio senza tempo ai valori umanistici –commenta il direttore –Tutti i personaggi delle sue opere sono ambivalenti, indipendentemente dal loro background sociale o culturale. Tutte le domande che poniamo oggi per costruire una comunità rispettosa e pacifica, Mozart le poneva già 250 anni fa. Non era solo un genio musicale ma un visionario umanista”.

Sascha Goetzel dirigerà l’Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi, e un cast di primo piano: Giorgio Caoduro / Francesco Vultaggio (Don Giovanni), In-Sung Sim (Il Commendatore), Jessica Pratt / Martina Gresia (Donna Anna), Giovanni Sala / Diego Godoy (Don Ottavio), Ginger Costa Jackson / Paola Gardina (Donna Elvira), Pietro Spagnoli / Biagio Pizzuti (Leporello), Anna Dowsley (Zerlina), Davide Giangregorio / Alessandro Abis (Masetto).

Terminato l’impegno al Petruzzelli, il direttore austriaco sarà impegnato in due concerti al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara con la EUYO orchestra, il 19 e il 22 settembre.