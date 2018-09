Crescendo in musica – Il gigante egoista

Il primo appuntamento del Crescendo in musica, la stagione de laVerdi dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, si apre con una fiaba in musica ispirata al celebre racconto di Oscar Wilde “Il gigante egoista” che fa parte della raccolta di fiabe “Il principe felice e altri racconti”. La bellissima fiaba di Oscar Wilde diventa un’Operina grazie a un raffinato collage di diversi stili musicali firmato dal Maestro Gilles Armani. In scena, pronto a dirigere, spiegare, far ripetere e rimediare a ogni intoppo, il “regista” Nick Meloni interpretato da un beniamino dei bambini: l’attore Nicola Olivieri. Sul palco dell’Auditorium, grazie ai musicisti dell’Ensemble da Camera de laVerdi e alle voci del Coro di Voci bianche de laVerdi guidate dal Maestro Maria Teresa Tramontin, si vivranno così le emozioni dei bimbi che sono entrati per giocare nel bellissimo giardino del Gigante egoista (interpretato dal basso Emilio Romano) che però li caccia senza pietà. “Che ci fate voi nel mio giardino? I bimbi, poi, li odio! Via di qua e non tornate più, altrimenti…”

Impauriti, i bambini di questa storia scappano via a gambe levate. Ma quando il Gigante resta solo, toccherà a lui tremare e battere i denti. Non di paura, ma di freddo! In quel suo giardino vietato ai bambini, infatti, ci sarà solo vento, gelo e neve. Mentre fuori arrivano la primavera e poi l’estate, dal Gigante ci sarà sempre un eterno inverno…

La regia dello spettacolo è di Francesco Montemurro che spiega: “La sfida, per i ragazzi del Coro di voci bianche, coadiuvati dai bambini del pubblico, sarà quella di riuscire a sciogliere il freddo cuore del Gigante Egoista.”