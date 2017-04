Thomas Demenga e Saskia Giorgini

UN INCONTRO TRA GENERAZIONI

martedì 4 aprile 2017 – ore 21.00 – Accademia di Musica

Da ottobre a maggio, sono 27 gli appuntamenti della Stagione concertistica 2016/17 dell’Accademia di musica di Pinerolo, con protagonisti di assoluto rilievo artistico, da Maria João Pires, vincitrice lo scorso anno del premio Gramophone, al Quartetto d’archi della Scala.

Martedì 4 aprile alle ore 21:00 presso la Sala Concerti dell’Accademia di Musica (via Giolitti, 7 – Pinerolo) violoncello e pianoforte suggellano l’incontro tra due generazioni di musicisti. Internazionalmente riconosciuto come solista, compositore e docente, Thomas Demenga è considerato tra i più eccezionali violoncellisti. Ha suonato in importanti festival e centri musicali in tutto il mondo e ha tenuto concerti con musicisti del calibro di Heinz Holliger, Gidon Kremer, Thomas Larcher, Hansheinz Schneeberger, Tabea Zimmermann e Paul Meyer. Di Saskia Giorgini – docente in Accademia nonché vincitrice del Premio Chopin al Concorso Busoni 2015, del 2° premio, Premio Speciale Mozart e del Premio del Pubblico al Prix d’AmadéO 2012 di Aachen – il Maestro Salvatore Accardo ha detto: “Saskia possiede una tecnica infallibile, un suono molto bello ed emozionante, un fraseggio pieno di fantasia ed una musicalità pura”. Eseguiranno la Sonata in do maggiore op. 102 n. 1 di Ludwig van Beethoven, la Sonata in re maggiore di Claude Debussy, la Pohádka di Leoš Janaček e la Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99 di Johannes Brahms.

La Stagione è stata realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito della Scadenza Unica 2016 Performing Arts e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città di Pinerolo e il contributo di Galup. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti e Yamaha Musica Italia.

Thomas Demenga violoncello

Saskia Giorgini pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

(1770 – 1827)

Claude Debussy Sonata in re maggiore

(1862 – 1918)

Leoš Janaček Pohádka

(1854 – 1928)

Johannes Brahms Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

(1833 – 1897)

