Terzo Concerto della Stagione Concertistica MusicaMente

Il 28 Febbraio alle ore 21,00 a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici, via Padre Rosario da Partanna 22, Palermo (accanto al Ristorante “Ai Mandarini”),avrà luogo il terzo concerto della VI Stagione Concertistica MusicaMente.

Picci Ferrari, voce

Paolo Rigano, arciliuto e chitarra barocca

Il programma proposto, dal titolo “Ostinato”, affronta il repertorio popolare per voce e liuto dal tardo barocco al settecento, con particolare riferimento ai brani costruiti su bassi che si ripetono incessantemente per tutta la struttura, sui quali già in epoca barocca era uso improvvisare. Ad arricchire il programma la chitarra spagnola e l’arciliuto di Paolo Rigano, che eseguirà anche brani del suo repertorio solistico mettendo in evidenza le caratteristiche e le varianti stilistiche e geografiche del periodo storico.

Palermitana, sin da giovane mostra grande passione per la Musica Antica, Picci Ferrari muove i primi passi col “Collegium Vocale Sigismondo D’India”, sotto la guida di Claudia Carbi. Specializzatasi nel repertorio rinascimentale con Wolfgang Fromme, direttore del “Collegium Vocale Kolln”, si è successivamente perfezionata nel repertorio barocco con Cristina Miatello. Socio fondatore dell’ Associazione per la musica antica “Antonio

il Verso”, si è esibita nelle principali stagioni concertistiche ed ha registrato per le case discografiche Tactus, Quadrifonia, Synfonia, e K617.