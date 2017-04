La 51ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata “Il suono molteplice”, venerdì 28 aprile 2017 (ore 20.45), all’Auditorium Pollini di Padova, sotto la guida dell’esperta direzione di Carlo Boccadoro, ospiterà l’Orchestra I Pomeriggi Musicali che eseguirà, accanto a due piccoli gioielli novecenteschi firmati da Igor Stravinskij, una prima esecuzione assoluta, commissionata dai Pomeriggi Musicali, e un brano di Arvo Pärt che si ascolta raramente nelle sale da concerto.

Dopo le Otto piccole miniature stravinskijane, il concerto proseguirà con Racconti di Pioggia e di Luna, brano scritto da Carlo Galante per due pianoforti e orchestra, che il compositore affida alla sapiente tecnica di Luca Schieppati e Andrea Rebaudengo per la sua prima esecuzione assoluta.

Il programma affronterà poi un brano, poco eseguito, di Pärt, Greater Antiphons, per chiudere nuovamente con le note delle Danses concertantes di Stravinskji.

La 51ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è realizzata con il sostegno di MiBACT, Regione del Veneto, Comune di Padova e Fondazione Antonveneta.

Biglietti

Concerto: interi €22, ridotti in convenzione €20, ridotti amici OPV €18, ridotti under35 €8, ridotti speciali famiglie €30, in prevendita a partire da una settimana prima rispetto alla data del concerto presso Gabbia (via Dante, 8) o in vendita al botteghino dell’Auditorium Pollini, il giorno del concerto dalle ore 20.00. I biglietti interi possono essere online sul sito www.opvorchestra.it