Omaggio a Tchaikovsky – Associazione Filarmonica Eliodoro Sollima

ASSOCIAZIONE FILARMONICA “ELIODORO SOLLIMA”

IV Stagione concertistica – 2017

Concerti in uno scrigno d’arte

IRINA PERERVA mezzosoprano

GIANLUCA IMPERATO pianoforte

Omaggio a Tchaikovsky

Domenica 9 aprile, ore 18,00

Oratorio della Carità di S. Pietro ai Crociferi

Via Maqueda 206, Palermo

Il mezzosoprano Irina Pererva e il pianista Gianluca Imperato proporranno pagine di rarissimo ascolto tratte dalla produzione vocale da camera di Tchaikovsky , presentate per la prima volta con il supporto di una traduzione italiana curata dagli studenti del corso di lingua russa del Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Palermo. A queste suggestive liriche per voce e pianoforte si alterneranno anche alcuni brani di Tchaikovsky per pianoforte solo: Notturno op. 19 n. 4, Umoresca op. 10, n. 2 , Barcarola e Il carnevale dal ciclo Le Stagioni e l’Adagio dal celebre balletto La bella addormentata.