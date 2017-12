È un dicembre ricchissimo di appuntamenti quello di Milano Classica, presso la Palazzina Liberty “Dario Fo e Franca Rame”: iniziamo dalla grande musica da film, domenica 3 dicembre, alle 17.30, con Giuseppe Califano alla guida dell’Orchestra da Camera Milano Classica. “Cinematic Dream” è un percorso nel mondo delle colonne sonore. Fra i capisaldi della musica per il cinema, non potevano mancare Nino Rota (Romeo e Giulietta, Il gattopardo, 8 e 1/2), John Williams (Schindler’s list, E.T.) ed Ennio Morricone (La sconosciuta, Malèna); a cui verranno accostati Alexandre Desplat (The painted veil), Ludovic Bource (The Artist) e Jóhann Jóhannsson (The theory of everything), autore anche della colonna sonora per Blade Runner 2049. Il percorso si aprirà con un preziosismo: il “tema di Terry” (Eternally) da Limelight (“Luci della ribalta”), composto da Charlie Chaplin, il cui talento musicale è tutt’oggi poco conosciuto.

Atmosfere scozzesi ci aspettano invece domenica 10 dicembre alle ore 10.45: Milano Classica apre infatti la stagione cameristica con un concerto del Trio Metamorphosi (Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte), che dopo il successo dei cd dedicati a Schumann sigla il terzo album per Decca, insieme al mezzosoprano Monica Bacelli: “Scotland”, con musiche di Haydn e Beethoven. I quattro musicisti ci proporranno live una selezione “a sorpresa” dal cd.

“Milano fantastica” anche nel senso che fa volare la fantasia: con l’appuntamento di domenica 17 dicembre, alle 10.45, entriamo nel cuore della stagione orchestrale dell’Orchestra da Camera Milano Classica, guidata per l’occasione da Vanni Moretto in un viaggio musicale tutto meneghino, con la partecipazione del soprano Daniela Beltraminelli. Partiremo dal Settecento di Maria Teresa Agnesi, clavicembalista e pioniera nel ruolo di compositrice, al tempo quasi completamente precluso al gentil sesso. Dell’Agnesi ascolteremo una selezione di ouverture e arie dalla Serenata Ulisse in Campania. Emblema di una scuola sinfonica squisitamente milanese è Giovanni Battista Sammartini: potremo apprezzarne la luminosità di scrittura e il gusto nelle Sinfonie J-C 12 e J-C 24. Scopriremo poi il cremonese Giovanni Battista Serini, che fu viaggiatore non solo con l’immaginazione, poiché si reco giovanissimo alla corte del conte Lippe-Schaumburg, a Bückeburg. Dalla sua produzione sinfonica ascoltiamo la Sinfonia in Sol maggiore (Thurn und Taxis 1) e la Sinfonia in la minore (Thurn und Taxis 2). Al centro dell’impaginato, un lavoro contemporaneo che è al contempo un tuffo nel più autentico passato milanese e del repertorio tradizionale lombardo: Vanni Moretto dirigerà infatti due estratti dalla propria Milan Suite II (Se l’è in piazza e E mi la donna bionda).

Ricca anche la programmazione dei partner di Milano Classica, dal pianoforte ai carols natalizi.

Piano Friends propone venerdì 1 dicembre, sempre alla Palazzina Liberty, ore 21, un concerto del pianista Leonel Morales: “Sergei Rachmaninov, poesia in musica”.

Domenica 10 dicembre, alle 16 e alle 21, per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Festival Meetings-Terzo Paradiso ci offre un Concerto di Natale, con giovani musicisti, in collaborazione con l’Istituto Musicale Europeo di Milano e con le Civiche Scuole di Musica di Buccinasco e di Corsico.

Christmas Carols è il titolo dell’appuntamento di martedì 12 dicembre, alle ore 21, sempre a cura di Piano Friends, che ci propone un’inedita versione pianistica dei tradizionali carols natalizi, eseguiti da giovani talenti, con la partecipazione straordinaria del virtuoso Yuri Bogdanov.

Last but not least, Sabato 16 dicembre alle ore 21 si inaugura la stagione di Novurgia, con “Scacchiera – Suoni del passato e del presente”: il duo flauto-chitarra composto da Carla Savoldi e Dania Carissimi e la chitarra di Samantha Filipponi darà vita a un dialogo fra Settecento e contemporaneità, con brani di Davide Anzaghi e Pieralberto Cattaneo alternati a pagine di Telemann.

GLI APPUNTAMENTI

1 DICEMBRE 2017 – Venerdì, ore 21.00

MILANO CLASSICA e PIANOFRIENDS

Progetto Boethius

RACHMANINOV, POESIA IN MUSICA

Leonel Morales pianoforte

Ingressi

intero: € 10.00 | gruppi: € 8.00 | under24: € 5.00

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173

www.pianofriends.eu | info@pianofriends.eu | M. +39 339 6817900

3 DICEMBRE 2017 – Domenica, ore 17.30

MILANO CLASSICA. Stagione orchestrale

CINEMATIC DREAM

Chaplin, Eternallyda “Limelight”

Bource, George Valentin e Waltz for Peppy da “The artist”

Williams, Titletrackda “Schindler’slist”; Titletrack da “E.T.”

Rota, A time for usda “Romeo e Giulietta”; Valzer del commiatoda “Il Gattopardo”; La passerella da “8½”

Morricone, La sconosciutada“La sconosciuta”; Malena da “Malena”; Tema d’amore da “Nuovo Cinema Paradiso”

Desplat, River waltzda “The painted veil”

Johannsson, medley da “The theory of everything”

Giuseppe Califano direttore

Orchestra da camera Milano Classica

Ingressi

intero: € 13.00 | ridotto: € 10.00 | under30: € 5.00

bambini sotto i 12 anni accompagnati: € 2.00

gruppi da un minimo di 6 persone: € 8.00

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173

10 DICEMBRE 2017 – Domenica, ore 10.45

MILANO CLASSICA. Stagione da camera

LA SCOZIA

Presentazione del nuovo CD DECCA del Trio Metamorphosi con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Monica Bacelli

Programma a sorpresa

Monica Bacelli mezzosoprano

Trio Metamorphosi

Mauro Loguercio violino

Francesco Pepicelli violoncello

Angelo Pepicelli pianoforte

Ingressi

intero: € 13.00 | ridotto: € 10.00 | under30: € 5.00

bambini sotto i 12 anni accompagnati: € 2.00

gruppi da un minimo di 6 persone: € 8.00

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173

10 DICEMBRE 2017 – Domenica, ore 16.00 e 21.00

MILANO CLASSICA e IL CLAVICEMBALO VERDE

Giornata mondiale per i diritti umani

Festival Meetings 2017 Terzo Paradiso

CONCERTO DI NATALE

in collaborazione con l’Istituto Musicale Europeo di Milano e con le Civiche Scuole di Musica di Buccinasco e di Corsico

Ingresso libero fino a esaurimento posti

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173

www.ilclavicembaloverde.com | info@ilclavicembaloverde.com | M. +39 340 3342059

12 DICEMBRE 2017 – Martedì, ore 21.00

MILANO CLASSICA e PIANOFRIENDS

Progetto Boethius

CHRISTMAS CAROLS

Giovani talenti dell’Associazione PianoFriends, pianoforte

Con la partecipazione straordinaria di Yuri Bogdanov

Ingressi

intero: € 10.00 | gruppi: € 8.00 | under24: € 5.00

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173

www.pianofriends.eu | info@pianofriends.eu | M. +39 339 6817900

16 DICEMBRE 2017 – Sabato, ore 21.00

MILANO CLASSICA e NOVURGÌA

Conoscere o riconoscere la musica?

SCACCHIERA

Suoni del passato e del presente

G.P. Telemann, Sonata in fa maggiore per flauto e chitarra

Anzaghi, FRAUFLAUper flauto solo (2016)

G.P. Telemann, Sonata in do maggiore per flauto e chitarra

Cattaneo, Sarabanda e doubleper flauto solo

G.P. Telemann, Sonata in fa maggiore per due flauti e chitarra

Anzaghi, Remysol-sjvariazione su una melodia rituale per ottavino

G.P. Telemann Sonata in re minore per flauto e chitarra

Carla Savoldi e Dania Carissimi duo flauto e chitarra

Samantha Filippone flauto

Ingressi

intero: € 10.00 | under30: € 5.00

bambini sotto i 12 anni accompagnati: € 2.00

gruppi da un minimo di 6 persone: € 8.00

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173

www.novurgia.it | info@novurgia.it | M. +39 345 0505525

17 DICEMBRE 2017 – Domenica, ore 10.45

MILANO CLASSICA. Stagione orchestrale

MILANO FANTASTICA

La Milano musicale dei viaggiatori nel XVIII secolo

M.T. Agnesi, Ouverture dalla serenata “Ulisse in campagna”

G.B. Sammartini, Sinfonia in re maggiore J-C 12

M.T. Agnesi, Aria Fra l’orror di mille affanni dalla serenata “Ulisse in campagna”

G.B. Sammartini, Sinfonia in mi bemolle maggiore J-C 24

Moretto, Se l’è in piazza eE mi la donna biondada Milan Suite II (2017)

G.B. Serini, Sinfonia in sol maggiore (Thurn und Taxis 1)

M.T. Agnesi, Aria di Telegono dalla serenata “Ulisse in campagna”

G.B. Serini, Sinfonia in la minore (Thurn und Taxis 2)

Daniela Beltraminelli soprano

Vanni Moretto direttore

Orchestra da camera Milano Classica

Ingressi

intero: € 13.00 | ridotto: € 10.00 | under30: € 5.00

bambini sotto i 12 anni accompagnati: € 2.00

gruppi da un minimo di 6 persone: € 8.00

www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. +39 02 28510173